Росія "зробить висновки" у зв'язку з поставками Україні американської зброї - Лавров

За словами Лаврова, "солідні європейські держави прекрасно розуміють небезпеку таких дій".

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Росія "зробить висновки" у зв'язку з поставками Україні американського зброї.

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Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав в інтерв'ю телеканалу "Росія-1".

"Ми не можемо заборонити американцям постачати що-небудь куди-небудь, але висновки, звичайно, ми будемо робити. Те, що на це пильно дивляться представники Донецька і Луганська, у яких є можливості постояти за себе, це теж об'єктивний факт. Я думаю, що це також треба мати на увазі", - зазначив Лавров.

При цьому він стверджує, що Європа "неголосно і непублічно заперечує" цього факту. "За нашими даними, в розмовах з США вони висловлюють незгоду у відповідь на наполегливі вимоги Вашингтона про те, щоб Європа підключилася до цих постачань. США вже намагаються заманити в ці свої задуми ті країни, які відзначені русофобськими тенденціями, – наших балтійських сусідів, Польщу також намагаються заманити", - підкреслив глава МЗС.

За словами Лаврова, "великі, солідні європейські держави прекрасно розуміють небезпеку таких дій і намагаються напоумити своїх сусідів, тому що американці разом з канадцями вже зайнялися цими поставками". "Це сумно", - підкреслив він.

На запитання, чи може Росія у відповідь "визнати "ЛНР" і "ДНР", Лавров відповів, що Росія, на відміну від деяких міжнародних колег, все-таки, люди слова".

"Дане слово, особливо коли воно стало предметом переговорів і була схвалена Радою Безпеки ООН, ми завжди тримаємо і виконуємо. Мінські домовленості ніхто не відміняв. Я вважаю, що той, хто зробить перший крок до зламу Мінських домовленостей, зробить величезну помилку. Власне кажучи, київська влада знаходяться в одному кроці від цієї помилки, якщо вони остаточно приймуть закон про реінтеграції, який зараз у них пройшов друге читання. Подивимося", - додав він.

При цьому голова російсього МЗС стверджує, що на Заході зміцнюється думка про необхідність "напоумити президента України Петра Порошенка і тих, хто перебуває з ним у керівництві України, у тому, що стосується провокаційного закону про реінтеграції, поки ще законопроекту, а також закону про освіту, який вже став законом".

При цьому Лавров в черговий раз заявив, що Європа дуже насторожено дивиться на процеси, які відбуваються в Україні, і особливо в тому, що "стосується різкого підвищення впливу радикалів і неонацистів".

Також глава російського МЗС повідомив, що говорить з українським колегою Павлом Клімкіним російською мовою, тому що він з Курська.