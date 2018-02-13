У Сенаті США затребували нових антиросійських санкцій від адміністрації Трампа

Демократи вважають, що адміністрація США ставиться до питання санкцій несерйозно.

У США три впливових сенатори-демократи представили резолюцію, яка закликає адміністрацію США ввести нові санкції проти РФ, згідно з торішнім законом «Про протидію противникам Америки за допомогою санкцій».

Читайте такожМінфін США назвав терміни введення санкцій після появи "кремлівської доповіді"Як зазначає видання Politico, даний крок з боку сенаторів Бена Кардіна, Боба Мендеса і Шеррода Брауна демонструє останні зусилля демократів в частині тиску на президента Дональда Трампа щодо санкцій проти РФ.

Зазначається, що рішення відстрочити введення нових обмежувальних заходів проти оборонного та розвідувального секторів російського уряду обурило демократів.

Як зазначив сенатор Бен Кардін, представляючи резолюцію, «недостатньо серйозне ставлення» адміністрації США до закону про санкції, демонстроване перед обличчям конкретної загрози національній безпеці, викликає тривогу. Така ситуація, як підкреслив сенатор, не може продовжуватися.

Як повідомлялося, в кінці січня Мінфін США опублікував так звану "кремлівську доповідь" про можливість введення нових санкцій проти російських олігархів та людей з близького оточення президента Росії Володимира Путіна. У списку 96 російських олігархів, чий статок оцінюється в суму понад $1 млрд. Крім того, у списку 114 прізвищ чиновників, а також керівників державних компаній.

При цьому, у Держдепі США уточнили, що процес введення санкцій проти РФ тільки починається: 29 січня не є дедлайном для заходів, описаних у розділі 231 Акта протидії супротивникам Америки через санкції (CAATSA).