Хто така Настя Рибка: як розгорівся секс-скандал серед верхівки Кремля (відео)

Після того, як мільярдер Олег Дерипаска відпочив на своїй яхті з віце-прем'єром і "мисливицею на олігархів", а вона розповіла про це в книзі, вибухнув скандал.

У Росії - скандал року, Настя Рибка - тепер знаменитість. Їй двадцять років, вона переїхала з Білорусі в Москву і влаштувала секс-полювання на олігархів, повідомляє програма "Гроші". Так, мільярдер Олег Дерипаска необачно запросив дівчину легкої поведінки на свою яхту. Про таємні розмови та інтимні відносини Настя Рибка написала книгу. На фактах із цього політико-сексуального опусу, і спираючись на приховане відео, яке дівчина виклала в instagram, антикорупціонер Олексій Навальний провів власне розслідування, звинувативши в корупції віце-прем'єра Сергія Приходька, який також брав участь у "секс-вояжі".

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter