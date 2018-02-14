"Шукаю порно-продюсера": у топи Pornhub вийшла фігурантка кремлівського секс-скандалу Настя Рибка

10:49, 14 лютого 2018
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Дівчина уже встигла зреагувати на таку популярність / instagram.com/nastya_rybka.ru

Про це пише TJournal. За останні три дні користувачі 20 тисяч раз вбивали в пошуку «Настя Рибка». Дівчина уже встигла зреагувати на таку популярність та записала звернення до порно-продюсерів у своєму Instagram.

"Шукаю порно-продюсера. Прийму пропозиції від провідних світових порно-студій. Пливемо в порно. Дамо під хвіст порно-індустрії", – підписала допис Настя Рибка.

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Раніше повідомлялося, що заступник прем'єр-міністра РФ Сергій Приходько в Норвегії катався на яхті з олігархом Олегом Дерипаскою і жінками з екскорт-сервісу. Про це у своєму розслідуванні повідомив російський опозиційний політик Олексій Навальний.

Викрити керівника апарату Медведєва у зв'язках з олігархом Навальному вдалося, завдяки дівчині з ескорту, яку звуть Настя Рибка.

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