Прем'єр-міністром Хорватії стала журналістка

Прем`єр-міністром Хорватії вперше в історії цієї країни стала жінка - Ядранка Косор (Jadranka Kosor), повідомляє AFP.

У п`ятницю, 3 липня, президент Хорватії Стіпе Месич доручив Косор, 56-річній колишній журналістці, формування нового уряду. "Косор надала мені вагомі докази того, що вона має підтримку більшості депутатів парламенту", - заявив президент Хорватії, пояснюючи свій вибір.

Очікується, що новий уряд буде представлений парламенту Хорватії вже у понеділок, 6 липня.

Голова попереднього кабінету міністрів Хорватії - Іво Санадер (Ivo Sanader) - 1 липня пішов з посади, яку він займав з 2003 року. Мотиви свого вчинку Санадер не пояснив, заявивши лише, що він більш не збирається займатися політикою.

Лента.ру