Афганський польовий командир купив полоненого американського солдата

Бойовики, що захопили американського військовослужбовця на сході Афганістану, продали його впливовому польовому командирові Сираджуддіну Хаккані (Sirajuddin Haqqani), передав у п`ятницю телеканал CNN.

Напередодні американське військове командування повідомило, що військовослужбовець США пропав 30 червня зі свого підрозділу і ймовірно захоплений бойовиками. За словами військових, це перший подібний випадок за вісім років афганської кампанії.

Мавлаві Сангін (Mawlawi Sangin), який керував захопленням, заявив журналістам, що військовослужбовець, який потрапив у влаштовану ним засідку, був п`яний. Разом з американцем були також захоплені три афганські солдати.

Як повідомляє CNN з посиланням на джерело в міністерстві оборони, полонені були швидко "продані" збройному формуванню Сираджуддіна Хаккані, яке контролює прикордонні райони в провінції Пактика.

Нині підрозділи американської, афганської і пакистанської армій проводять операцію з блокування району, де ймовірно знаходяться захоплені військові. Тривають переговори і консультації із старійшинами місцевих племен і кланів.

РІА "Новости"