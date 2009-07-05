Польща дає $800 мільйонів на дитячі майданчики у школах

Уряд Польщі схвалив програму «Радісна школа», в рамках якої планується виділити на спорудження дитячих майданчиків у школах близько 800 млн. доларів (за нинішнім курсом 3,1 злотих за долар).

Як передає власний кореспондент УНІАН у Польщі, програма буде фінансуватись за рахунок центрального бюджету, а також коштів органів місцевого самоврядування.

До 2011 року сучасні дитячі майданчики мають з’явитись у 14 тисячах польських шкіл.

Ця програма має доповнити затверджену в минулому році «Orlik 2012», яка передбачає спорудження сучасних спортивних стадіонів в кожному районному центрі 38-мільйонної Польщі.

До 2012 року планується побудувати 1,6 тис. таких стадіонів, орієнтовна вартість одного з яких складе понад триста тисяч доларів.

Голова польського уряду Дональд ТУСК, який, за останніми опитуваннями, має найбільше шансів виграти президентські вибори 2010 року назвав реалізацію цих двох програм «цивілізаційним проривом».

Як повідомляв УНІАН, Польща за рівнем номінального ВВП, який в минулому році становив 525 млрд. доларів, посіла 18 місце в світі та шосте в Євросоюзі, до якого країна приєдналась п’ять років тому.

Водночас, за даними Eurostat, Польща залишається однією з найбідніших в ЄС країн, займаючи 24 місце серед 27 держав європейського об’єднання за рівнем ВВП на душу населення.