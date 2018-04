Литвиненко звинуватив у своїй смерті Путіна

Став відомий зміст передсмертної записки колишнього офіцера ФСБ Олександра Литвиненка, який помер 23 листопада в лондонській лікарні, повідомляє Лента.ру. У документі, записаному зі слів Литвиненка незадовго до смерті, вся відповідальність за його смерть покладається на президента РФ Володимира Путіна.

Батько Литвиненка Вальтер також звинуватив Кремль у смерті свого сина. "Рука Москви дістала його і в Лондоні, де він був такий щасливий", - заявив Вальтер Литвиненко, батько колишнього офіцера ФСБ Олександра Литвиненка в прямому ефірі каналу CNN. Батько покійного пообіцяв увічнити пам`ять про свого сина, коли впаде "безсовісний режим". За його словами, перед смертю Литвиненко сказав: "Ця наволоч мене дістала..." (The bastards got me...).

Тим часом ВВС News передає, що в записці, зачитаній другом покійного Олександром Гольдфарбом лише йдеться, що ці слова звернені "до людини, яка несе відповідальність за мій нинішній стан". "Ви досягли успіху в тому, щоб я замовк, але ця тиша коштує багато чого. Ви показали себе варварським і безжальним, саме таким, яким Вас зображають ваші критики", - мовиться в записці.