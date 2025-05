Автор психоделічної гри про дельфіна Ecco the Dolphin запустив таймер до ремастера

До кінця відліку залишається 8 тисяч годин.

Серія Ecco the Dolphin повертається через десятиліття після зникнення. Геймдизайнер Ед Аннунціата оголосив про випуск ремастерів перших двох частин і створення повноцінного продовження.

Роботою займеться оригінальна команда розробників. На додаток до анонсу відкрився сайт eccothedolphin.com, де вже запущено таймер на 8 з половиною тисяч годин. Зворотний відлік завершиться 26 квітня 2026 року о 19:00.

Ecco the Dolphin - це одна з найдивніших і найатмосферніших адвенчур 90-х. Головний герой - дельфін на ім'я Екко, який б'ється з акулами, інопланетянами і паралельними вимірами. Гра поєднувала сувору складність, похмурий тон, високодеталізовану графіку за мірками 1992 року і несподівані для жанру теми, на кшталт кліматичних катастроф, руйнування океанів і самопожертви.

Сиквел The Tides of Time розвинув ідеї першої частини, а на початку 2000-х серія спробувала перезапуститися в 3D з Defender of the Future, але без особливого успіху.

Тепер франшиза, яку багато хто вважає недооціненою класикою, може отримати другий шанс. Ремастери стануть першим кроком, а нова частина обіцяє сучасний геймплей.

