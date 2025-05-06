Перевидання поступається за продажами тільки Assassin's Creed Shadows і Monster Hunter Wilds.

Oblivion знову на коні, через 18 років після релізу. Ремастер культової RPG увірвався в чарти США і посів третє місце серед найбільш продаваних ігор 2025 року всього через тиждень після релізу. Даними поділився аналітик Circana Мет Піскателла.

Як каже аналітик Circana Мет Піскателла, на старті оновлена The Elder Scrolls IV: Oblivion стала найпопулярнішою грою в Північній Америці, обігнавши всіх, крім Assassin's Creed Shadows і Monster Hunter Wilds.

У Microsoft заявили, що за перші чотири дні гру випробували понад чотири мільйони людей - і це тільки початок. Перевидання вийшло 22 квітня, тож до моменту публікації цифра напевно ще підросла.

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Раніше ми розповідали, що моддери додали в ремастер Oblivion мультиплеєр у дусі Dark Souls. З цим модом можна залишати послання для інших гравців, прямо як в іграх FromSoftware.

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