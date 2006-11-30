Загадкові отруєння російських політиків тривають

Ірландська поліція почала офіційне розслідування раптового захворювання колишнього прем`єр-міністра Росії Єгора Гайдара. Про це йдеться в заяві прес-служби поліції.

Нагадаємо, що Гайдар, який нині очолює Інститут економіки перехідного періоду, почувся зле 24 листопада на конференції з російський-ірландських відносин в Національному університеті Ірландії в Мейнуті, поблизу Дубліна. За його власними словами, він відчув нездужання після сніданку в їдальні коледжу, де зупинилася, прибувши на конференцію, делегація з Москви.

Спочатку Гайдар був доставлений до дублінської клініки, а за деякий час переправлений до московської лікарні. Офіційного медичного висновку про причину раптової хвороби Єгора Гайдара немає. Проте 30 листопада його лікарі заявили, що "не бачать природних причин отруєння відомими їм речовинами". "Це точно не отруєння якимись зіпсованими харчовими продуктами", - наголосив прес-секретар Гайдара Валерій Натаров.

Лента.ру