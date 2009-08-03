Грузія звинуватила Росію в пересуванні південноосетинського кордону

МЗС Грузії запідозрив російських військових у спробі перенести кордон Південної Осетії вглиб грузинської території. Про це повідомляється на сайті міністерства.

31 липня президент Південної Осетії Едуард Кокойти назвав частину грузинської території, а саме Трусівську ущелину, яка розташована між горою Казбек і Головним Кавказьким хребтом "споконвічно осетинською землею, яка з незрозумілих причин за радянських часів якось перейшла під адміністративне управління Грузинської РСР", повідомляє Лента.ру.

Тоді ж Кокойти заявив, що "треба ставити питання про повернення цих земель Осетії", і пообіцяв "спільно з Росією" провести демаркацію кордону з Грузією.

За даними грузинської сторони, 2 серпня 2009 року російські військовослужбовці з`явилися в селі Квеші Горійського району (цю територію контролює влада Південної Осетії) і з метою перенесення кордону позначили територію села прикордонними стовпами. У заяві МЗС Грузії наголошується, що це "спроба проникнення російських окупантів углиб території Грузії".