Прямі трансляції з Москви? Замовляйте

Російське інформаційне агентство Новости готове організувати для телекомпаній країн СНД прямі трансляції цікавих заходів, що відбуваються в прес-центрі агентства.

У Москві триває перший Форум національних ЗМІ країн СНД і Балтії, в якому, крім керівників ЗМІ країн Співдружності, беруть участь представники державних, громадських і бізнес-структур Росії. Триденний форум організований РІА Новости.

"Наші технічні можливості корисні для вас, особливо для телекомпаній. Якщо ви вважаєте якийсь захід цікавим, можна одержати пряму телетрансляцію", - заявив на форумі керівник прес-центру агентства Володимир Алєксандров.

За його словами, цього року в прес-центрі РІА Новости відбудеться 800 заходів, минулого року їх було 650.

"Завжди радий обговорювати приїзд ваших ньюсмейкерів до Москви та їх присутність на нашому майданчику", - звернувся Алєксандров до колег з країн Співдружності та Балтії.

Своєю чергою, заступник головного редактора РІА Новости Юрій Кузнєцов сказав, що змінюється режим роботи прес-центру - планується організовувати виступи ньюсмейкерів в найближчі години після події. "Запрошуватимемо коментаторів з сьогоднішніх проблем", - сказав Кузнєцов, нагадавши, що аналогічний формат передач був на телебаченні.

РІА "Новости"