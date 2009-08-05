Саакашвілі: у Грузії немає бажання воювати з Росією

У Грузії немає ні бажання, ні можливості воювати з Росією, заявив президент Грузії Михайло Саакашвілі. "У нас не немає ніякого бажання і можливості воювати з Росією, це порівнянно з самогубством", - відзначив М.Саакашвілі в інтерв`ю одній з французьких телекомпаній, витяги з якого показали грузинські телеканали. "Питання не в тому, чи хоче Грузія війни з Росією, річ у тому, що Росія хоче війни з Грузією", - вважає він. За словами М.Саакашвілі, нині обстановка в зоні грузино-осетинського конфлікту нагадує ситуацію липня 2008 р. "Це тест не тільки для нас, а й для міжнародного співтовариства", - вважає голова держави.

Він також торкнувся питання вступу Грузії в НАТО, зазначивши, що це тривалий процес. "Ми країна, дружня НАТО, де виконується план дій щодо членства НАТО, і ми говоримо про західні цінності", - цитує його РосБізнесКонсалтинг.