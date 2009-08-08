Махмуд Аббас зберіг пост лідера ФАТХ
19:29, 08 серпня 2009Світ
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Конгрес ознаменувався скандалом
Палестинський лідер Махмуд Аббас залишився на чолі руху ФАТХ, передає Reuters. Під час конгресу, який проходить вперше за останні 20 років, він заручився підтримкою більшості з 2,3 тис. делегатів.
Конгрес ФАТХ, який розпочався в минулого вівторка у Віфлеємі, вже ознаменувався скандалом. Прихильники реформ усередині руху звинуватили представників так званої «старої гвардії» в купівлі голосів і кумівстві.
Делегатам з`їзду ще належить вибрати членів керівних органів руху - ЦК і Революційної ради.
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