Махмуд Аббас зберіг пост лідера ФАТХ

Палестинський лідер Махмуд Аббас залишився на чолі руху ФАТХ, передає Reuters. Під час конгресу, який проходить вперше за останні 20 років, він заручився підтримкою більшості з 2,3 тис. делегатів.

Конгрес ФАТХ, який розпочався в минулого вівторка у Віфлеємі, вже ознаменувався скандалом. Прихильники реформ усередині руху звинуватили представників так званої «старої гвардії» в купівлі голосів і кумівстві.

Делегатам з`їзду ще належить вибрати членів керівних органів руху - ЦК і Революційної ради.

Газета.ру