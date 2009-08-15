Грузія не відмовлялась від участі в активаціях з’єднання Blackseafor

Корабель ВМС Грузії та представники Грузії не беруть участі в нинішній активації BLACKSEAFOR, але грузинська сторона офіційно не відмовлялась від участі в майбутніх активаціях цього оперативного з’єднання.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив командир оперативного з’єднання Чорноморської групи військово-морського співробітництва контр-адмірал Георгі МОТЄВ (ВМС Болгарії) вчора на прес-конференції у Севастополі, відповідаючи на запитання, чому грузинский корабель не бере участі в нинішній активації.

Водночас, як зазначив болгарський адмірал, йому невідомо, з яких причин корабель грузинських ВМС не бере участі в нинішній активації.

„Під час попередньої активації Грузія надсилала свого представника в штаб BLACKSEAFOR, але без корабля”, - сказав він. На думку адмірала, це питання будуть вирішувати політики, „тому що угоду щодо BLACKSEAFOR підписали (2 квітня 2001 року - УНІАН) командувачі ВМС країн Причорномор’я у присутності міністрів закордонних справ усіх шести країн регіону”.

Як вважає Г.МОТЄВ, чи буде Грузія брати участь у квітневій 2010 року активації, стане відомо наступного року, під час засідання Комітету командувачів ВМС причорноморських країн.

Командир великого десантного корабля «Цезарь Куніков» Чорноморського флоту РФ капітан 2-го рангу Сергій ЛАРЧУК на запитання журналістів, як він сприймає своїх грузинських колег по Чорноморській групі військово-морського співробітництва - як друзів чи ворогів - відповів, що не бачить жодних проблем для спільної та взаємовигідної участі російського і грузинського кораблів в активації BLACKSEAFOR. За його словами, „угоди щодо BLACKSEAFOR були досягнуті набагато раніше, вони чітко оговорені, і я не бачу ніяких труднощів у тому, щоб ми брали спільну активну і взаємовигідну участь в активаціях BLACKSEAFOR”.

На прес-конференції також було повідомлено, що основна увага під час цієї активації буде приділятися подальшому покращенню взаємосумісності між кораблями військово-морських сил країн Чорного моря, відпрацюванню пошуково-рятувальних завдань, підвищенню професійних навичок екіпажів.

За інформацією прес-центру командування ВМС України, під час серпневої активації, яка поділена на п’ять фаз та в якій беруть участь близько 600 військовослужбовців, кораблі мають пройти 1100 морських миль і відвідати три порти.

Планується, що з’єднання проведе 7 днів у морі та 14 днів у портах. Після Варни і Севастополя з’єднанню залишилось відвідати Новоросійськ.

Візит з’єднання BLACKSEAFOR до порту Севастополя триватиме до 18 серпня.