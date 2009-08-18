Росія намагається переконати Україну не продавати зброю Грузії

Федеральна служба з військово-технічної співпраці (ФСВТС) Росії добивається від України заборони на постачання української зброї і військової техніки до Грузії. Про це повідомив заступник директора ФСВТС Росії Костянтин БІРЮЛІН, передають «Подробности».

"Ми намагаємося налагодити контакти і відносини з Україною, зокрема, ведемо діалог про заборону постачань зброї і військової техніки до Грузії", - сказав К.БІРЮЛІН. За його словами, "щось у цих переговорах виходить, щось - ні".

"Ми недавно підписали угоду про контроль над переносними зенітно-ракетними комплексами (ПЗРК). Це один з кроків, який дасть змогу контролювати переміщення даної зброї при постачаннях у треті країни, зокрема і до Грузії", - сказав К.БІРЮЛІН.

За його словами, в Україні є "прагматичні люди, які чітко оцінюють ситуацію і стурбованість російської сторони постачаннями озброєння до Грузії".