Закаєв стверджує, що полоній російські спецслужби використовували в Чечні

Лідер чеченських повстанців Ахмед Закаєв, який проживає в Лондоні звинуватив російську владу в причетності до вбивства колишнього агента ФСБ Олександра Литвиненка. Він стверджує, що російські спецслужби використовували полоній-210 і раніше. Закаєв пов`язує смерть Литвиненка з убивством Ганни Політковської. Нагадаємо, що в середу британська поліція офіційно підтвердила, що Литвиненка вбили.

Закаєв був поряд з Литвиненком в той час, коли той помирав. Він стверджує, що знає симптоми отруєння полонієм-210, сліди якого виявлені в тілі Литвиненка, оскільки ця речовина нібито використовувалася в ході спецоперацій в Чечні, сказав Закаєв в середу в інтерв`ю британському телеканалу Sky News.

За словами Закаєва, Литвиненко був близьким другом убитої журналістки Ганни Політковської. Він вважає, що обидва вбивства - не випадкові збіги. Вони обидва жорстко критикували президента Путіна і, на думку Закаєва, були знищені за наказом Кремля.

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