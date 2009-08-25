Мера британського міста заарештували за... крадіжку жіночої білизни

Мер британського містечка Пріселл Іан Стаффорд арештований за крадіжку жіночої білизни, пише у вівторок британська газета Daily Mail. Жінки прибережного містечка в графстві Ланкашір забили тривогу, коли їхня білизна стала зникати у великих кількостях. Одна з жінок навіть встановила камеру прихованого спостереження, і таємничий викрадач спідньої білизни був знятий на плівку. Жінка віднесла відеоматеріал представникам поліції, які упізнали свого мера. На відеоплівці видно, що напівроздягнений 58-річний Стаффорд заліз в спальню жінки, відкрив її гардероб, одягнув на себе жіночу білизну і вдався до сексуальних утіх. Слідчі також виявили в будинку мера колекцію жіночої білизни. Стаффорд кілька років посідав посаду в міській раді і лише недавно зайняв пост мера. У зв`язку з арештом Стаффорд звільняється з посади "першого громадянина" Пріселла. Після допиту підозрюваний був відпущений поліцією під заставу.

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