У невизнаній республіці проходять вибори президента

Сьогодні о 7.00 за місцевим часом у Придністров`ї почалося голосування з виборів Президента невизнаної республіки.

Як повідомили РІА «Новости» у придністровській ЦВК, всі 263 виборчі дільниці приступили до роботи, яка завершиться о 20.00.

На пост глави Придністров`я претендують діючий Президент Ігор СМИРНОВ, депутат Верховної Ради Петро ТОМАЙЛИ, і два журналісти - редактор місцевого опозиційного тижневика "Новая газета" Андрій САФОНОВ і редактор партійної газети компартії "Правда Приднестровья" Надія БОНДАРЕНКО.

Вибори вважатимуться такими, що відбулися, якщо в них візьмуть участь більш як 50% виборців.

Попередні результати виборів ЦВК має намір оприлюднити 11 грудня.