П'яний російський дипломат протаранив поліцейське авто в Естонії

Інцидент за участю російського дипломата трапився в естонському місті Нарва.

Співробітник генконсульства протаранив поліцейський автомобіль, правоохороці стверджують, що чоловік був п`яний.

Поліцейські Нарви намагалися втихомирити нетверезого водія кілька годин. За кермом автомобіля Тойота Королла знаходився генеральний консул російського посольства в Нарві Сергій Сухорєв. Напередодні поїздки він тривалий час провів у місцевому барі, а потім сів за кермо, але господар закладу побачивши це, викликав поліцію, пише естонське видання Есті Пайвелі. Першого разу автомобіль з дипломатичними номерами поліція затримала на вулиці Вестервалле. Водій пред`явив посвідчення, що підтверджує дипломатичну недоторканність, але залишати кермо не збирався. Натомість він протаранив автомобіль правоохоронців, мало не збивши одного з вартових порядку і продовжив свій шлях. Незабаром дипломат сам зупинився біля продуктового магазину, де купив добавку до вже випитого алкоголю, передає естонське видання. Після цього йому вдалося припаркуватися біля свого будинку. Місцева поліція почала розслідування інциденту.

Нагадаємо, що в Нарві російські дипломати не вперше потрапляють у поле зору поліції у п`яному стані. У лютому міський патруль виявив на вулиці співробітника консульства Олександра Касаткіна, який сам не зміг навіть добратися додому.

Эхо Москвы