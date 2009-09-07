Ющенко обговорив розвиток українсько-польсько-литовської співпраці

Президент України Віктор ЮЩЕНКО сьогодні у Варшаві обговорив із маршалом Сейму Республіки Польща Броніславом КОМОРОВСЬКИМ розвиток українсько-польсько-литовської співпраці у рамках Міжпарламентської асамблеї трьох країн.

Як повідомляє Головна служба інформаційної політики Секретаріату Президента, під час розмови сторони відзначили важливість продовження системного та ефективного співробітництва на рівні законодавчих органів України та Польщі.

Ще однією темою зустрічі стали питання гуманітарної політики, зокрема, історичного примирення та оцінок епізодів спільної історії двох країн.

У ході розмови В.ЮЩЕНКО висловив зацікавленість у подальшій підтримці євроатлантичних прагнень України з боку польської сторони.