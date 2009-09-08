Москва хоче розширити порядок використання армії за межами Росії

Завтра на першому засіданні Держдуми РФ, яке відкриє осінню сесію, депутати розглянуть ініційовані Президентом Росії Дмитром МЕДВЕДЄВИМ поправки до закону "Про оборону", які передбачають можливість оперативного використання російських Збройних сил за межами РФ.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі партії «Єдина Росія», посилаючись на спікера Держдуми РФ Бориса ГРИЗЛОВА.

Він нагадав, що чинне російське законодавство передбачає дві підстави для використання Збройних сил за межами країни - для припинення терористичної діяльності, а також при реалізації міжнародних договорів.

«Ситуація, яка була в серпні минулого року, - я маю на увазі агресію Грузії проти Південної Осетії й громадян РФ, які проживають у Південній Осетії, - говорить про необхідність скорегувати закон», - пояснив Б.ГРИЗЛОВ.

Запропоновані Д.МЕДВЕДЄВИМ поправки передбачають, що формування Збройних сил РФ можуть оперативно використовуватися за межами території Росії для вирішення таких завдань: відбиття нападу на Збройні сили РФ або інші війська, дислоковані за межами території РФ; відбиття або запобігання агресії проти іншої держави; захисту громадян РФ за кордоном; боротьби з піратством і в цілях забезпечення безпеки судноплавства.

Відповідно до законопроекту, рішення про оперативне використання Збройних сил ухвалюється Президентом РФ на підставі відповідної постанови Ради Федерації. Загальна чисельність формувань, райони їх дій, завдання, що стоять перед ними, і термін їх використання визначаються Президентом; комплектування й забезпечення формувань Збройних сил здійснює Міноборони РФ.

Як повідомляв УНІАН, 17 серпня на прес-конференції в Києві в.о. першого заступника міністра закордонних справ України Юрій КОСТЕНКО висловив стурбованість української сторони винесенням на розгляд Держдуми РФ законопроекту про порядок використання Збройних сил Росії за межами країни.

Він зазначив, що використання армії за межами території держави є свідченням агресії, а тим більше, коли йдеться про захист російських громадян. «У нас десятки тисяч громадян зараз живуть із двома паспортами», - сказав Ю.КОСТЕНКО.