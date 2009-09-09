Комуністи Молдови мають намір провести нові парламентські вибори

Комуністи Молдови мають намір блокувати вибори президента країни в найвищому законодавчому органі і поставити парламент перед необхідністю провести нові вибори.

Як заявили сьогодні на прес-конференції в Кишиневі представники Партії комуністів Республіки Молдова (ПКРМ), парламентська фракція ПКРМ не візьме участі у виборах президента країни, що призведе до дострокових парламентських виборів. Вони також наголосили, що фракція ПКРМ не прийме пропозицію парламентської більшості делегувати свого кандидата на посаду віце-спікера парламенту, оскільки з політичного погляду для партії сам голова парламенту Міхай Гімпу не є повною мірою легітимним, повідомляє РосБізнесКонсалтинг.

Правляча демократична коаліція "Альянс за європейську інтеграцію" має в новому парламенті в цілому 53 мандати. Це дозволяє коаліції обрати голову парламенту, його керівні органи, а також сформувати уряд, для чого необхідні 52 голоси.

Водночас їй не вдасться без підтримки голосів комуністів обрати президента, який висуває кандидатуру прем`єра, - для цього необхідний 61 голос.

Лідери партій, які входять до "Альянсу за європейську інтеграцію", запропонували Партії комуністів почати діалог щодо формування органів влади, обрання нового президента. Проте комуністи раніше відмовилися від переговорів, заявивши, що мають намір створити в новому парламенті лівоцентристську антикризову коаліцію і вступати в діалог будуть не з альянсом, а з окремими партіями, що входять до нього.

Представники коаліції зі свого боку заявляли, що після відставки нинішнього президента Володимира Вороніна декрет про призначення прем`єр-міністра буде виданий головою парламенту Міхаєм Гімпу як в.о.президента до обрання в парламенті нового глави держави.