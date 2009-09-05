Прем'єр Молдови буде призначений одразу після відставки президента

Лідер Ліберально-демократичної партії Влад Філат буде призначений прем`єр-міністром Молдови одразу після офіційної відставки чинного президента республіки Володимира Вороніна. Про це повідомив журналістам лідер альянсу "Наша Молдова" Серафим Урекян після нового раунду переговорів, проведених між чотирма партіями, що утворили правлячу коаліцію "Альянс за європейську інтеграцію".

Він зазначив, що після відставки В.Вороніна з посади голови держави декрет про призначення В.Філата прем`єр-міністром видасть голова парламенту Міхай Гімпу як в.о. президента до обрання в парламенті нового глави держави. (За Конституцією Молдови, після відставки президента його обов`язки виконує голова парламенту).

Як повідомлялося, лідери коаліції "Альянс за європейську інтеграцію" домовилися, що на посаду нового президента буде запропонована кандидатура екс-голови парламенту, лідера Демократичної партії Маріана Лупу, а новий уряд очолить лідер Ліберально-демократичної партії Влад Філат.

Лідери "Альянсу за європейську інтеграцію" висловили впевненість, що їм вдасться обрати нового президента. Після об`єднання партії, що входять до "Альянсу за європейську інтеграцію", мають у 101-місному парламенті Молдови 53 мандати. Це дозволяє коаліції обрати голову парламенту, його керівні органи, а також сформувати уряд, для чого необхідні 52 голоси.

Водночас їй не вдасться без підтримки голосів комуністів самостійно обрати президента, який висуває кандидатуру прем`єра, для цього необхідний 61 голос.

Поки Партія комуністів відмовляється вести переговори з альянсом, воліючи вести сепаратні переговори з окремими партіями, що входять до нього. "Альянс за європейську інтеграцію" запропонував раніше Партії комуністів вести переговори в рамках цивілізованого, відкритого діалогу, у присутності преси, а не за лаштунками.

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