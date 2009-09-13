Грузія запропонує Абхазії відкрити автобусний маршрут

Уряд Грузії розробляє стратегію щодо Абхазії та Південної Осетії, заявив віце-прем`єр - державний міністр з питань реінтеграції Тимур Якобашвілі. За його словами, акцент у цій програмі буде зроблений на відновленні людських, гуманітарних зв`язків. Зокрема, буде зроблено пропозицію відкрити автобусний маршрут Тбілісі-Сухумі.

Т.Якобашвілі додав, що необхідно відкрити доступ грузин до релігійних святинь в Абхазії, до могил рідних і близьких.

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