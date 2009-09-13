Переполох у російській армії: у Тамбові згоріли важливі документи

У результаті пожежі, яка виникла в будівлі штабу військової частини в Тамбові, завдано серйозного збитку секретній частини, де зберігалися документи державної ваги, повідомив "РИА Новости" високопоставлене джерело в російських спецслужбах регіону.

"Пожежа серйозно торкнулася секретної частини, де зберігалися документи державної ваги. За попередніми даними, збиток оцінюється як дуже серйозний", - сказав співбесідник агентства.

За його словами, за вказівкою міністра оборони РФ на місце НП вилетів перший заступник міністра оборони генерал-полковник Олександр Колмаков. На місце також прибули високопоставлені представники Головної військової прокуратури і ГРУ Генштабу ВС РФ. Пожежа на території штабу військової частини Головного розвідувального управління Генштабу ВС РФ спалахнула в неділю близько 10.00 мск. Пожежі був присвоєний другий підвищений номер складності, в її гасінні брали участь 17 пожежних бригад. У результаті НП загинули п`ять чоловік - два офіцери і три солдати. Сім військовослужбовців одержали поранення різного ступеня важкості і були госпіталізовані. Двоє військовослужбовців знаходяться в реанімації.