В Інгушетії новий вибух
І знову постраждали міліціонери
Щонайменше, два міліціонери одержали поранення в результаті вибуху, вчиненого в станиці Орджонікідзевській Сунженського району Інгушетії.
Як повідомляє Бі-Бі-Сі з посиланням на джерело в МВС республіки, вибуховий пристрій спрацював на узбіччі дорогі, коли проїздила патрульна автомашина з міліціонерами.
Позавчора в центрі м. Назрань були вбиті троє осіб, що відкрили вогонь по міліціонерах.
12 вересня пост міліції поблизу Назрані протаранив терорист-смертник, який управляв автомашиною "Лада Пріора". Терорист загинув. В результаті вибуху постраждали два міліціонери і троє місцевих жителів, один з яких пізніше помер у лікарні.
17 серпня в Назрані автомобіль "Газель", за кермом якого перебував терорист-смертник, протаранив ворота відділу внутрішніх справ і вибухнув у дворі. 20 людей загинули, близько 140 поранені.
22 червня при вибуху бомби, що спрацювала на шляху кортежу, був тяжко поранений Президент Інгушетії Юнус-Бек Євкуров.
10 червня злочинці розстріляли в Назрані службовий автомобіль "Газель", на якому прямувала на роботу заступник голови Верховного суду Інгушетії Аза Газгерєєва. Вона померла, ще кілька людей одержали поранення.
13 червня був убитий колишній віце-прем`єр республіки Башир Аушев.