В Інгушетії новий вибух

Щонайменше, два міліціонери одержали поранення в результаті вибуху, вчиненого в станиці Орджонікідзевській Сунженського району Інгушетії.

Як повідомляє Бі-Бі-Сі з посиланням на джерело в МВС республіки, вибуховий пристрій спрацював на узбіччі дорогі, коли проїздила патрульна автомашина з міліціонерами.

Позавчора в центрі м. Назрань були вбиті троє осіб, що відкрили вогонь по міліціонерах.

12 вересня пост міліції поблизу Назрані протаранив терорист-смертник, який управляв автомашиною "Лада Пріора". Терорист загинув. В результаті вибуху постраждали два міліціонери і троє місцевих жителів, один з яких пізніше помер у лікарні.

17 серпня в Назрані автомобіль "Газель", за кермом якого перебував терорист-смертник, протаранив ворота відділу внутрішніх справ і вибухнув у дворі. 20 людей загинули, близько 140 поранені.

22 червня при вибуху бомби, що спрацювала на шляху кортежу, був тяжко поранений Президент Інгушетії Юнус-Бек Євкуров.

10 червня злочинці розстріляли в Назрані службовий автомобіль "Газель", на якому прямувала на роботу заступник голови Верховного суду Інгушетії Аза Газгерєєва. Вона померла, ще кілька людей одержали поранення.

13 червня був убитий колишній віце-прем`єр республіки Башир Аушев.