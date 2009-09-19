Обама пообіцяв приборкати Волл-стріт

Напередодні саміту "двадцятки", який пройде 24-25 вересня в Піттсбургу, Президент США Барак Обама заявив, що хоча ознаки стабілізації економіки є, розслаблятися ще рано. "Я закликав конгрес схвалити жорсткі, засновані на здоровому глузді правила, які захистять споживачів від обману, дозволять ринкам функціонувати чесно і вільно і допоможуть запобігти новим кризам, подібним до нинішніх", - підкреслив американський лідер. Центральну роль в реформах, спрямованих на досягнення цієї мети, на думку президента, має відігравати нове відомство - Агентство фінансового захисту споживачів.

"В той час, як багато хлопців брали в борг більше, ніж могли виплачувати, інші хлопці дуже часто підписували угоди, не зовсім розуміючи їхню суть, угоди, пропоновані їм кредиторами, які не завжди говорили правду. От чому нам потрібні ясні правила, які б строго виконувалися. І саме цим займатиметься дане відомство", - пояснив Обама. За словами голови держави, не дивно, що багато представників фінансового лобі не хочуть реалізації пропонованої ним реформи. "Не дивно, що лобісти крупних банків з Волл-стріт напружено працюють над тим, щоб зупинити реформи, які притягнуть їх до відповіді, тоді як вони хочуть, щоб все залишалося як і раніше", - підкреслив Обама. Президент підкреслив, що його адміністрація не може дозволити лобі досягти успіху в здійсненні цих намірів. "Ми не можемо забути про те, наскільки близько ми були до краю прірви, і зберегти зламану систему і безвідповідальність, що стали причинами цьому", - зауважив він.

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