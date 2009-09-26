У Пакистані в результаті двох терактів загинули не менш як 12 чоловік

Щонайменше, 12 чоловік загинули в результаті двох вибухів на північному заході Пакистану.

Як передає РІА "Новости", шість чоловік загинули і близько 10 були поранені під час вибуху біля відділення банку в місті Пешавар. Вибуховою хвилею були пошкоджені автомобілі і навколишні будівлі.

Ще шість чоловік загинули в результаті теракту біля поліцейської дільниці в повіті Банну, який здійснив самогубець на замінованому автомобілі.

Поранення одержали 24 поліцейських і 15 цивільних осіб. На місці вибуху залишилася величезна яма, будівля дільниці, де у момент теракту перебувало близько 200 поліцейських, зруйнована.

Банну і Пешавар розташовані на північному заході Пакистану, де активно діють радикальні ісламісти з руху "Талібан" і терористичної організації "Аль-Каїда".