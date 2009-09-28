У Раді Європи кажуть, що ПАРЄ таки позбавить Росію права голосу

Віце-президент групи лібералів в Раді Європи Міхаель Ааструп ЄНСЕН вважає, що Парламентська Асамблея Ради Європи цього тижня може позбавити російську делегацію права голосу.

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це М.ЄНСЕН заявив сьогодні у Страсбурзі на спільній прес-конференції з одним з лідерів російської опозиції Михайлом КАСЬЯНОВИМ.

“Я сподіваюсь, що буде більшість голосів”, - сказав він.

“Багато людей в цьому приміщенні вже кажуть: досить - значить досить”, - додав М.ЄНСЕН, зазначивши, що Росія фактично не виконала жодної рекомендації Ради Європи щодо врегулювання ситуації після війни з Грузією, що відбулась у серпні 2008 року.

“Якщо ви не виконуєте резолюції, то мають бути відповідні наслідки”, - сказав віце-президент групи лібералів.

У свою чергу, М.КАСЬЯНОВ зазначив, що рішення ПАРЄ про позбавлення російської делегації повноважень не було б кроком, спрямованим проти Росії, а, скоріше, стало б потужним політичним сигналом для російської влади.

“Сигналом про те, що терпіти зневагу Росії до норм міжнародного права та до своїх зобов’язань Асамблея більше не може”, - сказав він.

При цьому М.КАСЬЯНОВ наголосив, що нинішнє керівництво Росії ізолює себе та все населення країни від зовнішнього світу.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Страсбурзі розпочалася третя частина цьогорічної сесії ПАРЄ. Сьогодні ж депутати внесли до порядку денного сесії на четвер, 1 жовтня, заявку від 72-х депутатів – членів Асамблеї про позбавлення російської делегації в ПАРЄ повноважень.

Пояснюючи свою ініціативу, автори пропозиції звинуватили Москву в невиконанні резолюцій ПАРЄ 1633 (2008 рік) і 1647 (2009 рік) і закликали "дати відповідь політиці, що грунтується на силі і провокації". Вони упевнені, що "ризик неконтрольованої ланцюгової реакції і небезпека можливого існування більш просторової стратегії, ніж та, що була проявлена на Кавказі, є великою загрозою для міжнародної безпеки".

Російська делегація під час обговорення депутатської ініціативи не буде присутня в залі.

Питання про позбавлення Москви права голосу в ПАРЄ вирішуватиметься простою більшістю присутніх у залі.