Це дозволить Швейцарії фінансувати товари та послуги місцевих компаній на потреби України.

Швейцарія хоче дозволити більшій кількості приватних компаній взяти участь у відновленні України. Про це повідомляє пресслужба швейцарського уряду.

Зазначається, що в Швейцарії зареєстрували законопроєкт, який створить правову основу для закупівлі товарів та послуг у місцевих компаній на потреби України за кошти державної скарбниці.

"Виклики, пов'язані з відновленням України, є великими. Вони вимагають заходів, які також залучають приватний сектор. Цією угодою Федеральна рада створює правову основу для посилення співпраці зі швейцарськими компаніями, які ще не працюють в Україні", - ідеться в повідомленні.

Закон ще має бути схвалений парламентом. Уряд подасть пропозицію після 12 листопада. Водночас законопроєкт може бути оскаржений на референдумі.

За оцінками української влади, відбудова та модернізація України буде коштувати 1 трильйон доларів на період у 14 років.

За словами колишнього прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, концепцією уряду є створення двох фондів в розмірі 1 трлн доларів: фонд на 540 млрд доларів за рахунок конфіскованих російських активів, та фонд обсягом 460 млрд доларів як платформу для інвестицій європейського приватного сектору в українське виробництво.

Пізніше газета Financial Times писала, що чимало європейських компаній вже придивляються до можливостей в Україні, які можуть відкритися для них під час відбудови після завершення війни.

