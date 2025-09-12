Розпіарена функція живого перекладу для AirPods не працюватиме в Європі

Компанія не назвала причину, але, найімовірніше, це пов'язано з місцевими законами щодо обробки даних.

Функція перекладу інших мов у реальному часі, презентована разом з AirPods Pro 3, не працюватиме для користувачів у Євросоюзі, принаймні на старті, про що повідомила сама Apple.

Згідно з інформацією на сайті Apple, функція "Apple Intelligence: Live Translation with AirPods" буде недоступна, якщо власник фізично перебуває в Європі та його Apple ID також зареєстрований у регіоні. Увагу на це звернуло MacRumors.

Купертинівці не називають причину обмеження, але, найімовірніше, всьому виною місцеве законодавство. Низка функцій, пов'язаних із нейромережами, не працюють у ЄС через GDPR і закон про штучний інтелект.

За активної функції Live Translation, AirPods розпізнають мову співрозмовника, надсилають її на iPhone для перекладу через Apple Intelligence і відтворюють підсумковий варіант прямо у вухо. При розмові двох користувачів із сумісними AirPods процес стає майже синхронним.

Після презентації стало відомо, що крім AirPods Pro 3 функція також підтримується на старих AirPods Pro 2 і AirPods 4. Хоча для її роботи все ще потрібен iPhone 15 Pro або новіше із iOS 26.

Що стосується AirPods 3 Pro, то нові навушники отримали вдвічі потужніше шумозаглушення і сенсор пульсу для спортивної статистики. Також обіцяють автономність до 8 годин у кожному навушнику. У продажу навушники з'являться 19 вересня за ціною 249 доларів.

