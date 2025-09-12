За словами Орбана, Угорщина має однією з перших чітко реагувати на все, що порушує суверенітет Польщі.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що вторгнення російських дронів у Польщу є неприйнятним. Проте він вважає, що це було очікувано. Таку думку він висловив в ефірі 24.hu.

"Давайте не будемо ігнорувати той факт, що це сталося в Польщі, поляки - наші друзі, незалежно від нинішньої політичної кон'юнктури, вони наші історичні союзники, вони близькі нам за духом, тому вони дійсно наші друзі", - сказав Орбан.

Прем'єр Угорщини додав, що його країна має однією з перших чітко реагувати на все, що порушує суверенітет Польщі.

"Ми з першого моменту назвали вторгнення російських безпілотників на польську територію неприйнятним, і ми стоїмо на боці поляків, ми на 100 відсотків солідарні з ними", - наголосив він.

Також Орбан заявив, що дрони атакували територію Польщі, оскільки Варшава "загрузла у війні по вуха". За його словами, Угорщині це не загрожує.

У Бундестазі закликали НАТО збивати російські дрони над Україною

Раніше голова оборонного комітету Бундестагу Томас Ревекамп заявив, що НАТО варто почати збивати безпілотники в повітряному просторі України. Також він закликав дати можливість Києву наносити удари по цілях вглиб території Росії.

За словами Ревекампа, НАТО довело здатність відбивати атаки по своїй території. Проте необхідно поліпшити можливості протиповітряної оборони.

