Понад 20% території України — потенційно небезпечні й потребують розмінування.

Герой гри S.T.A.L.K.E.R. 2 Скіф вчитиме українців мінної безпеки, повідомила пресслужба ДСНС України.

У повідомленні на сторінці Telegram йдеться, що близько 23% території України — потенційно небезпечні й потребують розмінування. Щоб підвищити обізнаність про мінну загрозу, ДСНС спільно зі Скіфом — героєм гри S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl від GSC Game World — запустили інноваційний спецпроєкт.

Скіф своїм прикладом демонструє, як поводитися в небезпечній ситуації: не ризикує, дотримується чітких правил, що можуть врятувати життя й у реальному світі.

Відео дня

"Вибухонебезпечні предмети підступні. Їх не видно одразу, а помилка може стати останньою. Не торкайся нічого підозрілого! Бути сміливим, сталкере, — це бути обережним", — звертається він до гравців.

У ДСНС зазначають: мета проєкту — донести правила безпеки до найвразливішої аудиторії - підлітків, зокрема хлопців 14–17 років, які за результатами дослідження ЮНІСЕФ та Rating Group найчастіше вдаються до ризикованої поведінки.

"S.T.A.L.K.E.R. 2" - що відомо

"S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля" (англ. S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl) — українська рольова відеогра в жанрі постапокаліптичного шутера від першої особи з елементами survival horror та immersive sim, що розробляється та видається компанією GSC Game World. Гра є четвертою в культовій серії ігор "S.T.A.L.K.E.R.".

Події гри відбуваються в постапокаліптичній зоні відчуження Чорнобильської АЕС, де крім аварії 1986 року, 2006 року сталася друга катастрофа, унаслідок якої фізичні, хімічні та біологічні процеси на цій території змінилися, з'явилася безліч аномалій, артефактів і істот-мутантів. Головний герой — Євген Мартиненко, сталкер на прізвисько "Скіф".

Проблема мінної безпеки

Як писав УНІАН, російська армія все частіше дистанційне мінує територію України за допомогою, наприклад, дронів, та під час ракетних обстрілів використовую касетні боєприпаси, частина яких вибухає через певний термін та через нестабільне положення. Жертвами таких підступних акцій ворога стають цивільні люди, у тому числі – діти.

Нещодавно також стало відомо, що росіяни запускають "Шахеди" з протитанковими мінами. За словами авіаційного експерта Валерія Романенка, такі вибухонебезпечні предмети здебільшого небезпечні для водіїв на ґрунтових дорогах та для людей у населених пунктах.

