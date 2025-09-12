Ці бренди поза конкуренцією: визначено найпопулярніші мотоцикли в Україні

На внутрішньому ринку мотоциклів найпопулярнішими залишаються "‎японці"‎.

Загальні обсяги офіційно оформлених покупок мотоциклів у серпні становили 8,6 тисячі одиниць. Це на 19% менше, ніж у попередньому місяці. Про це повідомляє Інститут досліджень авторинку.

Серед загальної кількості 60,7% припало на нові мотоцикли (імпортовані з-за кордону). Кількість угод купівлі-продажу, укладених на внутрішньому ринку, становила 31,2% від загальної кількості. Ще 8,1% припало на вживані мотоцикли, імпортовані з-за кордону.

Внутрішній ринок

На внутрішньому ринку мотоциклів найпопулярнішими є "‎японці"‎. Лідерами виявилися Honda і Yamaha з показниками у 264 і 224 проданих одиниць, відповідно. На третій позиції опинився китайський Lifan з показником у 222 одиниці.

Відео дня

Одразу за трійкою лідерів йде щільна група бюджетних брендів, таких як Geon, Lifan та Musstang. За ними йдуть "‎класичні"‎ Suzuki та Kawasaki.

Вживані, ввезені з-за кордону

Якщо казати про "пригнані" мотоцикли, то тут лідерами знову ж таки виявилися японські бренди. Перші позиції займають Honda (186 одиниць), Suzuki (148), Yamaha (124) та Kawasaki (84).

Водночас зростає і частка мотоциклів "з характером". В середині списку упевнено тримається американський Harley-Davidson, а такі бренди, як Ducati демонструють, що для деяких українців мотоцикл це не просто транспорт, а стиль життя.

Ринок нових мотоциклів

Якщо казати про нові мотоцикли, то тут лідерами стали представники бюджетних брендів – Musstang (757 одиниць), Lifan (712), Spark (691), Forte (502) та Kovi (489). Їх цінують за простоту і доступну ціну.

Серед ТОП-10 брендів нових мотоциклів знайшлося місце лише для одного виробника, що не з Китаю чи Індії - йдеться про японську Honda.

Особистий транспорт в Україні - останні новини

Нещодавно УНІАН повідомив, що минулого місяця український автопарк поповнили 5 тисяч автомобілів з дизельними двигунами.

Серед нових дизельних авто найбільший попит мав Renault Duster, який також знають як Dacia Duster. Що стосується імпортованих вживаних дизельних легковиків, то тут лідером ринку виявився Renault Megane.

Також нагадаємо, що раніше було визначено найпопулярніші в Україні гібридні автомобілі. На ринку нових гібридних машин лідерами виявилися Toyota RAV4, Toyota Yaris Cross та Renault Duster.

Вас також можуть зацікавити новини: