Президент США Дональд Трамп мав запровадити жорсткі санкції проти Росії, але замість цього він влаштував російському диктатору Володимиру Путіну саміт на Алясці. Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський в ефірі Fox News.

"Ми повинні змінити розрахунки Володимира Путіна. Ми повинні переконати його, що він не зможе завоювати Україну з прийнятними витратами. А для цього нам потрібно запровадити більш жорсткі санкції проти Росії", - наголосив глава МЗС Польщі.

Сікорський додав, що Росію потрібно позбавити ресурсів, необхідних для продовження війни проти України. Він розкритикував нещодавні рішення Трампа щодо Росії.

"Ми повинні були отримати санкції, а замість цього отримали Аляску. І відтоді, як ви сказали, напади посилилися", - сказав глава МЗС Польщі.

Сікорський відреагував на заяву Трампа про дрони в Польщі

Раніше міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський під час візиту до Києва відреагував на заяву президента США Дональда Трампа, в якій американський лідер припустив, що вторгнення російських дронів на територію Польщі могло бути "помилкою". Він підкреслив, що це була не випадковість.

Також Сікорському доповіли, що тієї ночі, коли Польщу атакували 19 російських дронів, над Україною їх було понад 400 одиниць. Посол Пьотр Лукасевич відзвітував, що посольство Польщі в Україні усунуло наслідки російської атаки і працює в штатному режимі.

