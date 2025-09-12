Ставка на рейтрейсинг і 12-кратний приріст порівняно з базовою PS5.

Інсайдерський ютуб-канал Moore's Law is Dead опублікував свіжу порцію чуток про PlayStation 6. Усе свідчить про те, що це буде дуже потужна консоль.

Згідно з його даними, Sony в новому поколінні PlayStation робить акцент на рейтрейсингу. Швидкодія в задачах із трасуванням променів зросте в 6-12 разів відносно базової PS5, наблизившись до рівня відеокарти Nvidia RTX 5090. Класична растеризація отримає лише невеликий приріст – не більше ніж у 3 рази.

Серцем приставки стане гібридний процесор AMD Orion, виготовлений за технологією 3 нм. Він отримає до 8 ядер Zen 6с та два ядра Zen 6 LP. Також серед характеристик: від 52 до 54 обчислювальних блоків RDNA 5, тактова частота 2,6-3 ГГц і 160-бітний контролер пам'яті з підтримкою до 40 ГБ GDDR7 (32 Гбіт/с).

У середньому нова консоль має бути приблизно в 4-8 разів швидшою за базову PS5 з урахуванням використання технології масштабування FSR. При цьому Xbox нового покоління з чіпом AMD Magnus теоретично виглядає на 25% потужнішою. Але через особливості конструкції його вартість, ймовірно, виявиться значно вищою, ніж у конкурента.

Масове виробництво PlayStation 6 має стартувати в середині 2027-го року з релізом наприкінці того ж року. Разом зі стаціонарною консоллю очікується поява портативної PlayStation, яка зможе запускати ігри від PS5.

