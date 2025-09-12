Авіакомпанія Vueling додасть майже 1,5 мільйона місць замість скасованих конкурентами.

На тлі загострення конфлікту Ryanair з іспанським державним оператором аеропортів Aena найбільший бюджетний перевізник країни Vueling оголосив про значне розширення свого зимового розкладу в Іспанії.

Як повідомляє The Olive Press, зокрема, перевізник додав 1,5 мільйона місць в аеропорти Сантьяго-де-Компостела і Тенеріфе-Норте, звідки вирішив піти ірландський лоукостер, що спричинило побоювання про можливу "туристичну катастрофу" в цих регіонах.

У Vueling (входить до групи IAG) заявили, що таким чином вони проведуть наймасштабніший у своїй історії зимовий сезон у цих двох аеропортах, місткістю 578 тисяч і майже 900 тисяч місць відповідно.

Зокрема, із Сантьяго авіакомпанія почне частіше виконувати рейси до Барселони, Пальма-де-Майорки, Севільї, Малаги та на Канарські острови, а також відновить періодичність польотів до Аліканте та Цюріха (Швейцарія).

Кількість місць через Тенеріфе-Північний збільшиться на 11%, також буде запущено 25 нових щотижневих рейсів. Зокрема, буде розширено польотну програму до Барселони, Севільї, Малаги, Аліканте і Валенсії, а також до Більбао, Гранади, Астурії та Парижа (Франція).

"Ми хочемо підтримувати і зміцнювати сполучення з Канарськими островами і Галісією цілий рік", – заявив директор із планування маршрутів Vueling Жорді Пла.

Чому Ryanair скасовує рейси до Іспанії

Зазначимо, конфлікт між Ryanair і контрольованим державою оператором аеропортів Aena почався кілька років тому. Авіакомпанія закликає оператора відмовитися від підвищення аеропортових зборів, а той звинувачує Ryanair у шантажі.

На час пандемії коронавірусу суперечка притихла, оскільки Aena відклала підвищення тарифів. Однак коли це все ж сталося, ірландський лоукостер почав масово скасовувати рейси до Іспанії.

Ба більше, гендиректор Ryanair Майкл О'Лірі заявив, що готовий скоротити ще 1 мільйон місць на рейсах до Іспанії влітку 2026 року.

