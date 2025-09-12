'Не можна носити рожеві окуляри': у Кремлі згадали про мирні переговори

Речник Путіна зазначив, що для результатів треба трохи більше часу та роботи переговорних груп.

Не варто чекати "блискавичних результатів" від переговорного процесу щодо України. Про це заявив прессекретар російського правителя Володимира Путіна Дмитро Пєсков.

"Не можна носити рожеві окуляри та очікувати блискавичних результатів від переговорного процесу щодо України", - заявив Пєсков у коментарі пропагандистському "РИА-Новости".

Також речник Путіна нагадав, що й президент США Дональд Трамп спочатку вірив у миттєвий результат переговорів, але згодом зрозумів, що треба більше часу. Він зазначив, що Росія зберігає готовність йти шляхом пошуків мирного врегулювання.

Відео дня

"В даний час можна говорити про паузу в контактах Росії та України на рівні переговорних груп", - додав Пєсков.

Мирні переговори - останні новини

Як повідомляв УНІАН, перспективи завершення війни в Україні все ще туманні. Російський диктатор Володимир Путін сказав, що готовий зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським при умові, якщо той приїде до Москви. Зеленський відкинув цю ідею.

Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні вважає, що очікувати миру в Україні найближчим часом не варто. Лише нові санкції здатні вплинути на Росію, додав дипломат.

Водночас в ГУР зазначили, що Росія займається імітацією переговорів щодо припинення війни, щоб дезінформувати українське суспільство та міжнародних партнерів України.

Вас також можуть зацікавити новини: