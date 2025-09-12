Також майже готовий 19-й пакет нових обмежень для Росії.

Європейський Союз залишає дійсними ще на пів року санкції проти Росії, які були введені проти країни через повномасштабне військове вторгнення в Україну, повідомила в соцмережі Х глава дипломатії ЄС Кая Каллас.

"Ми щойно продовжили наші санкції проти Росії", - йдеться в її дописі.

Окрім цього, Каллас повідомила, що Євросоюз вже майже завершив роботу над 19-м пакетом обмежень стосовно країни-агресора.

За її словами, в цьому пакеті були розглянуті "додаткові обмеження на продаж російської нафти, тіньові нафтові танкери і банки".

"Ми продовжимо перекривати путінській війні доступ до грошей", - заявила Каллас.

Примітно, що щоб санкції проти Росії були продовжені кожні 6 місяців, потрібно, щоб це рішення підтримали всі 27 країн-членів.

Обмеження для Росії: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що як повідомили джерела виданню Bloomberg, Євросоюз може в 19-му пакеті санкцій запровадити нові санкції проти російських банків та енергетичних компаній з метою чинити тиск на російського диктатора Володимира Путіна. Уточнюється, що вони можуть передбачати введення ЄС санкцій проти російських платіжних та кредитних карткових систем, криптовалютних бірж. Крім того, ЄС може застосувати подальші обмеження на торгівлю нафтою з РФ.

Також ми писали, що президент США Дональд Трамп закликав Європу запровадити масштабні мита проти торгових партнерів Росії та пообіцяв, що США також підуть на такий крок. Голова Білого дому запропонував ЄС ввести 100-відсоткові вторинні санкції на Індію та Китай для посилення тиску на Кремль. Примітно, що Трамп ввів 25-відсоткове каральне мито для Індії на купівлю російської нафти.

