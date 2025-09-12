Коли саме були передані ці машини, можна лише здогадуватися, але відбулося це не раніше жовтня минулого року.

Хорватія без публічного розголосу передала Україні партію танків М-84. Як пише військово-аналітичний портал Defense Express, ці танки несподівано "засвітилися" в нещодавньому інтерв’ю з танкістами 141-ї окремої мехбригади.

Як зазначають аналітики, M-84 є югославською модернізацією радянського танку Т-72М1. "Бронювання в нього залишилось відповідне, але культура виробництва самої машини та система керування вогнем там була на голову вище СРСР", – пише Defense Express.

До недавнього часу на озброєнні хорватської армії перебувало 74 танки M-84. Про намір передати Україні 30 з них хорвати вперше заговорили у жовтні минулого року. Разом з ними планували передати і три десятки БМП M-80A. Як компенсацію Хорватія мала отримати від Німеччини 50 сучасних Leopard 2A8.

Однак відтоді не було жодних повідомлень про те, що хорватську бронетехніку таки передали Україні. І от тепер M-84 раптом "засвітилися" в інтерв’ю з українськими танкістами. І судячи з того, що розповідають бійці, хорватські машини вже певний час використовуються у бойових діях.

При цьому на відео добре помітно, що танки були дооснащені спеціально для використання в Україні: вони мають протидронові "мангали" і системи РЕБ, а броня додатково укріплена динамічним захистом. Нічого з цього не було на M-84, коли вони використовувалися хорватськими збройними силами.

"А це означає, що M-84 були передані вже досить давно, але публічно "засвітились" тільки зараз", – наголошують в Defense Express.

Аналітики також помітили, що M-84 надійшли в Україну у модернізованій версії M-84A4 Snajper, яка відрізняється від базової версії наявністю системи попередження про лазерне опромінення (тобто про те, що у танк ціляться), метеодатчика A10XMB та сучасної системи керування вогнем і лазерним далекоміром.

Як писав УНІАН, напередодні Швеція оголосила про великий пакет військової допомоги Україні – загалом на 836 мільйонів доларів. До нього зокрема увійшли 18 нових САУ Archer та 155-мм боєприпаси на суму 327 мільйонів доларів.

Також ми розповідали, що днями у мережі "засвітили" нову версію української САУ "‎Богдана"‎. Це вже шоста модифікація "Богдани", яка використовує різні типи шасі та різні версії броньованих кабін.

