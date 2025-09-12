Також Велика Британія повідомила, що введе нові санкції проти "тіньового флоту" Росії.

Над Польщею вже працює розширена німецька повітряна поліція у відповідь на вторгнення російських дронів в ніч на 10 вересня, повідомляє Reuters.

"Авіація вже вчора ввечері досягла оперативної готовності", – заявив речник міністерства оборони Німеччини на прес-конференції уряду в четвер, 11 вересня.

Він додав, що наразі вже дві чергові групи діють в цьому районі та виконують завдання цілодобово.

"Обидві чергові групи мають необхідну кваліфікацію для виконання цього завдання", – додав представник Міноборони Німеччини.

Видання APN News повідомило, що також Франція в п’ятницю, 12 вересня, повідомила про розгортання своїх винищувачів в Польщі, а Велика Британія має намір ввести проти Росії нові санкції, які спрямовані проти доходів Росії від нафти та військової машини.

Зазначається, що це перші виважені кроки Європи у відповідь на вторгнення російських безпілотників до Польщі. Такі заходи мають на меті показати російському диктатору Володимиру Путіну, що його подальша агресія не залишиться без відповіді.

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що його країна розгорне три сучасні винищувачі Rafale для захисту повітряного простору Польщі та східного флангу НАТО. За його словами, це робиться для виконання зобов’язання, яке він взяв перед прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском.

Макрон додав, що розгортання літаків Франції в Польщі було обговорено як з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, так і з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером.

"Безпека європейського континенту є нашим головним пріоритетом. Ми не піддамося зростаючому тиску з боку Росії", – написав Макрон у соцмережі X.

В Міністерстві оборони Франції додали, що літаки Rafale виконуватимуть патрульні місії разом з іншими літаками НАТО. Також країна передає Польщі обладнання та боєприпаси.

Видання додає, що санкції, які введе Велика Британія, включають заборону на 70 суден, які входять до складу російського "тіньового флоту", що транспортує нафту з цієї країни попри вже введені санкції. Окрім цього, близько 30 осіб та компаній, включаючи китайські та турецькі фірми, також підпадають під ці обмеження за участь у постачанні Росії електроніки, хімікатів, вибухівки та інших компонентів озброєння.

Атака Росії дронами по Польщі

Раніше УНІАН повідомляв, що Україна та Польща домовилися стосовно проведення тренувань зі збиття дронів на фоні нещодавніх загроз з боку країни-агресора. В Міністерстві оборони Польщі додали, що поки що між сторонами ведуться переговори щодо співпраці в цьому напрямку. В відомстві запевнили, що тренування будуть проходити на території Польщі, а не в Україні.

Також ми писали, що очільник оборонного комітету Бундестагу Томас Ревекамп висловив думку, що НАТО слід діяти рішучіше проти російський атак та варто збивати безпілотники над Україною. Ревекамп додав, що Україні слід дати можливість завдавати ударів по цілях вглиб території Росії. Німецький політик вважає, що НАТО довело здатність відбивати атаки по своїй території, але необхідно поліпшити можливості протиповітряної оборони.

