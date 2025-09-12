НБУ випустив нову пам'ятну монету: який номінал та вигляд має (фото)

Тираж монети становить до 50 тисяч штук.

Національний банк України випустив нову пам’ятну монету до 150-річчя від дня народження українського хорового диригента Олександра Кошиця, завдяки якому світ уперше почув "Щедрика".

Про це повідомила прес-служба регулятора.

"У 1919 році митець створив Українську республіканську капелу – професійний хор, що мав репрезентувати Україну за кордоном. Під його керівництвом капела здійснила грандіозне п’ятирічне турне понад 17 країнами, давши близько 600 концертів.", - йдеться у повідомленні.

Монета має номінал 2 гривні й виготовлена з нейзильберу. На аверсі монети зображено композицію, що символізує гастрольну діяльність Української республіканської капели під керівництвом Олександра Кошиця. На реверсі в центрі композиції – стилізований портрет видатного диригента. Тлом слугує хвиляста, динамічна поверхня, що розходиться від герба Української Народної Республіки.

Тираж монети – до 50 тисяч штук. Пам’ятні монети "150 років від дня народження Олександра Кошиця" реалізовуватиметься в інтернет-магазині з 16 вересня, згодом поступово здійснюватиметься реалізація банками-дистриб’юторами.

Пам'ятні монети НБУ - останні новини

У серпні Національний банк України випустив нову пам’ятну монету із серії "Українська спадщина". Монета "Опішнянська кераміка" присвячена традиційному гончарному мистецтву, що сформувалося в селищі Опішня на Полтавщині і бере свій початок з XVII століття.

25 квітня Нацбанк ввів у обіг пам’ятну монету "Чорнобиль. Відродження. Лось європейський". Ця тварина стала символом відновлення природних екосистем Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника.

