Україна та Польща проведуть навчання в сфері безпілотних та протидронових систем.

Україна та Польща домовилися щодо співпраці стосовно протидії безпілотникам. В соцмережі Х Міністерство оборони Польщі відповіло на питання, де буде проходити тренування.

В відомстві зазначили, що багатьох зацікавило питання, де польські військові будуть вчитися збивати безпілотники - в межах своєї країни чи їх відправлять до України.

"У зв'язку з питаннями щодо місця проведення запланованих навчань з безпілотників та співпраці між експертами з Польщі та України, повідомляємо, що наразі між фахівцями обох країн ведуться переговори щодо поглибленої співпраці у сфері безпілотних та протидронових систем. Очікується, що всі ці заходи відбуватимуться на території Польщі", – йдеться в заяві польського оборонного відомства.

Тобто, інформація, що з’явилася раніше в деяких ЗМІ, що представники польської армії поїдуть в Україну, щоб вчитися збивати російські дрони, не є дійсною.

Напередодні, 11 вересня, начальник Генерального штабу Збройних сил Польщі генерал Віслав Кукула та головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський провели переговори.

Як написали Збройні сили Польщі в соцмережі Х, однією з тем під час розмови було питання стосовно "правил обміну інформацією про повітряні загрози". Також відомство тоді й повідомило, що ще обговорювалися можливості співпраці між країнами в галузі впровадження технологій і оперативного використання безпілотних розвідувально-ударних систем у рамках дронізації поля бою.

Атака Росії дронами по Польщі: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що вважає неприйнятним вторгнення російських дронів у Польщу. Однак, він додав, що це було нібито очікувано, бо Польща "загрузла у війні по вуха". За його словами, Угорщині це не загрожує.

Також ми писали, що міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський розкритикував нещодавні рішення президента США Дональда Трампа щодо Росії. На думку Сікорського, голова Білого дому повинен був ввести жорсткі санкції проти Росії, але замість цього влаштував для Путіна саміт на Алясці. Голова МЗС Польщі зауважив, що відтоді напади Росії лише посилилися.

