Капуста білокачанна за рік подешевшала на 40,2%.

У серпні 2025 року ціни на більшість продуктів відчутно зросли, порівняно з аналогічним місяцем минулого року, свідчать дані Державної служби статистики.

Найбільше за рік злетіла ціна на яблука – на 148,2%: якщо минулого року кілограм цього фрукту коштував 28,3 грн, то цього серпня вже 70,3 грн. На 77,4% здорожчали яйця – з 31,4 до 55,8 грн за десяток.

На понад третину подорожчало м'ясо і птиця: філе куряче – на 37,5% (до 264 грн), свинина – на 36,8% (до 249 грн), тушки курячі – на 35,9% ( до 118 грн). Яловичина подорожчала на 22,9%.

Відео дня

Зростання цін на хліб, залежно від виду, склало 20,9% для пшеничного хліба вищого ґатунку та 19,4% – для житнього. Зросли ціни і на крупи: найбільше подорожчали ячні (на 37,8%, до 23,5 грн) та манні (на 29,6%, до 29,4 грн).

Молоко подорожчало на 21,1%, сири м'які – на 20,8%, а сметана жирністю до 15% - на 23,5%. Ціна на масло вершкове зросла майже на третину – на 31,5%. Олія соняшникова додала в ціні 32,4% - до 81,4 грн за літр.

При цьому деякі продукти за рік здешевшали. Так, найбільше знизилися ціни продемонструвала капуста білокачанна, ціна на яку знизилася на 40,2% - до 30,3 грн. На 13% подешевшав буряк (до 12,5 грн), на 9,3% - цукор (до 32,4 грн), незначно (на 0,25%) знизилася ціна і на цибулю ріпчасту (до 16,3 грн).

Ціни в Україні - останні новини

Споживчі ціни в Україні в серпні 2025 року, порівняно з липнем, знизилися на 0,2%. Що стосується зміни цін за рік, то в річному вимірі споживча інфляція в серпні сповільнилася до 13,2% (порівняно з 14,1% в липні).

В Україні зросли ціни на яйця, що пов’язано з кількома ключовими чинниками. Як повідомили у пресслужбі мережі супермаркетів "‎ЕКО маркет"‎, за останні місяці суттєво зросла вартість корму для птиці. Крім цього, восени, зі зниженням температури, зменшується несучість курей, що традиційно призводить до підвищення ціни.

Вас також можуть зацікавити новини: