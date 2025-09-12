Курс гривні до євро встановлено на рівні 48,39 грн/євро.

Національний банк України встановив на понеділок, 15 вересня, офіційний курс долара до гривні на рівні 41,28 гривні за долар, таким чином, українська валюта зміцнилася на 3 копійки.

Згідно з даними на сайті регулятора, по відношенню до євро гривня, в свою чергу, послабила позиції. Так, офіційний курс європейської валюти на п'ятницю установлено на рівні 48,39 гривні за один євро, тобто гривня втратила 12 копійок.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 41,24/41,27 грн/дол., а євро - 48,32/48,34 грн/євро.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" 12 вересня подорожчав на 5 копійок і складає 41,55 гривні за долар, а курс євро не змінився і складає 48,65 гривні за євро. Водночас продати американську валюту в банку можна за курсом 40,95 гривні, а євро - за курсом 47,65 гривні за одиницю іноземної валюти.

В обмінниках України середній курс долара сьогодні становив 41,32 гривні, а продати американську валюту можна було за курсом 41,25 гривні. При цьому курс готівкового євро в обмінниках сьогодні складав 48,61 гривні, а курс продажу - 48,43 гривні за одиницю європейської валюти.

