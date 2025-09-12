У Трампа вважають, що чим сильніше вони зможуть обмежити можливості Росії фінансувати війну проти України, тим краще для всіх.

Міністр енергетики США Кріс Райт закликав покупців російського палива, які залишилися в Євросоюзі, відмовитися від нього і замість цього купувати у США.

Американський чиновник у Брюсселі зустрівся з офіційними особами, обговорюючи, як збільшити імпорт американського скрапленого газу і перекрити Росії фінансування війни проти України, пише Politico.

Райт заявив, що, якщо ЄС не змінить свої газові закони, це ускладнить імпорт скрапленого газу зі США. Чиновник Трампа сказав, що для Європи було б краще отримувати поставки від "своїх друзів".

На запитання, чи слід Угорщині та Словаччині, які виступали проти зусиль Єврокомісії щодо відмови від російського газу, нарешті припинити свої відносини з Кремлем, Райт відповів: "Безумовно".

"Ми хочемо повністю витіснити російський газ. Президент США Дональд Трамп і всі країни Євросоюзу, ми хочемо покласти край російсько-українській війні", - підкреслив Райт.

"Чим сильніше ми зможемо обмежити можливості Росії фінансувати цю смертоносну війну, тим краще для всіх нас. Тому відповідь на ваше запитання - безумовно", - додав представник Трампа.

При цьому Райт також закликав європейські країни знайти альтернативи російській атомній енергетиці, заявивши: "Ми хочемо, щоб ядерні технології надходили зі США або з самого ЄС".

Угорщина і війна в Україні

Скандальний угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан уже давно не приховує свою любов до Кремля.

Він регулярно звинувачує Україну в тому, що та загрожує угорській енергобезпеці. Не дає Євросоюзу вводити антиросійські санкції та виділяти кошти на допомогу Україні.

