Постанова уряду, якою встановлюється фіксована ціна на електроенергію для населення, втратить чинність 31 жовтня.

Кабінет міністрів наразі не розглядає питання підвищення тарифу на електроенергію для населення, зазначається у відповіді Міністерства енергетики на запит УНІАН.

"Наразі не розглядається питання перегляду умов механізму, передбаченого Постановою №483, в частині зміни пільгових фіксованих цін на електричну енергію", - сказали у відомстві.

У міністерстві додають, що в "умовах складної економічної ситуації через повномасштабну збройну агресію Російської Федерації, виникає необхідність продовження підтримки населення з метою уникнення значного зростання фінансового навантаження на побутових споживачів усіх категорій, у тому числі від підвищення ціни на електричну енергію". Щоправда, минулі перегляди вартості електрики для населення відбулися вже під час воєнного стану.

Постанова Кабміну №483 від 2019 року передбачає, що підприємства, на які покладено спеціальні обов’язки (АТ "Енергоатом" та Приватне акціонерне товариство "Укргідроенерго") продають електроенергію, що постачається населенню, за фіксованими цінами. Нею ж визначена нинішня вартість електроенергії для населення – 4,32 грн/кіловат-година. Разом з тим, згідно з документом, "Енергоатом" та "Укргідроенерго" мають продавати електроенергію населенню за фіксованими цінами лише до 31 жовтня 2025 року. Відповідно, листопад може потенційно подарувати людям новий тариф на світло, якщо уряд не продовжить строк дії постанови.

Тим часом, за даними ЗМІ, Міністерство економіки прогнозує підвищення цін на електроенергію для населення вже з 2026 року. Передбачається, що кіловати для українців будуть дорожчати у 2026-2028 роках, а щорічне підвищення становитиме 15% (плюс-мінус 5%).

Тариф на електроенергію для населення в Україні

Як відомо, тариф на електроенергію для населення не потрапив під дію законодавчого мораторію на підвищення цін на комунальні послуги для побутових споживачів під час воєнного стану.

Кабінет міністрів з 1 червня 2023 року підвищив тарифи на електроенергію для населення до 2,64 грн/кВт-год. Роком пізніше уряд повторив цю вправу, піднявши тариф вже до 4,32 грн/кВт-год.

Разом з тим, 14 травня Верховна Рада затвердила звіт парламентської Тимчасової слідчої комісії, в якому, зокрема, зазначалося, що останнє підвищення тарифів на електроенергію для населення було економічно необґрунтованим. Проте жодної відповідальності за цим не послідувало.

