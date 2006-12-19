Ющенко заговорив про азійські ініціативи України

Азійський напрямок зовнішньої політики України необхідно посилювати.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку висловив Президент України Віктор ЮЩЕНКО, виступаючи в Корейському університеті.

За його словами, на фоні стратегічного устремління України в ЄС і НАТО, Україна не повинна забувати про азійський напрямок. «На тлі європейських і євроатлантичних пріоритетів окреме слово хочу присвятити темі відносин з лідерами азійського простору. Україна глибоко зацікавлена у зміцненні цього напрямку в своїй зовнішній політиці», - наголосив В.ЮЩЕНКО.

За його словами, необхідно відродити і посилити відносини з країнами цього регіону.

«Саме тут ми бачимо важливі практичні перспективи співпраці. І серед наших партнерів в Азії Республіка Корея займає особливе місце», - зазначив Президент, додавши, що грунтом для зростання співпраці є збільшення торгівлі між двома країнами протягом останніх років. «Ми спільно маємо значний промисловий та науковий потенціал, який робить нас вигідними партнерами у багатьох сучасних проектах», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Він зазначив, що необхідно визначити конкретні завдання двосторонньої співпраці на найближчу перспективу і забезпечити їхню реалізацію. «І Україні, і Кореї потрібні спільні технологічні ініціативи, які вестимуть наші держави до економічного, торгівельного і наукового лідерства у світі», - підкреслив В.ЮЩЕНКО.